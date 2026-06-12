Bakan Turan: Hafızlık emaneti korumaktır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Turan: Hafızlık emaneti korumaktır

Bakan Turan: Hafızlık emaneti korumaktır
12.06.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Cizre'de hafızlık icazet töreninde, hafızlığın sadece Kur'an ezberlemek değil, aile ve ahlak gibi değerleri korumak olduğunu belirtti. 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Dünyada sadece terör ve silah saldırıları yok, aileye, ahlaka, komşuluğa saldırı var. Uyuşturucu ve siber suçlar gibi farklı tehditlerle karşı karşıyayız. O yüzden hafızın sadece 'Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, daha ötesinde emaneti hıfzetmek, saklamak, kollamak, korumak olduğuna inanmak istiyoruz." dedi.

Turan, Şırnak'taki temasları kapsamında Cizre ilçesinde Kırmızı Medrese'de "Kültürel Mirasın İzinde Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Burada 20 öğrenciye icazet belgesi veren Turan, bu programın Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hayrat Vakfının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Turan, bunun çok kıymetli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Hafızlık çok özel bir nimet, herkese nasip olmaz. Hem gençlerimizi hem ailelerimizi hem de vesile olan hocalarımızı yürekten kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Hafızlık eğitiminin önemine dikkati çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hem hafızlıkla ilgili bir tören yapıyoruz hem de yeni hafızlarımıza tabiri caizse hocamız yetki veriyor. Bu buluşmamızın bir diğer özelliği de 500'den fazla okuldan binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada Osmanlıcanın öğretildiği ve yarışıldığı, ayrıca hafızlığın bir yarışmaya konu olduğu bir sonucu değerlendiriyoruz. 10 gencimiz derece yaptı ancak bu yarışmanın kaybedeni yok. Kim katılmışsa, kim burada olmuşsa çok kıymetli bir iş yapmış diye düşünüyorum. Tek duamız var, Rabb'im sayılarını artırsın, duaları kabul etsin. Kırmızı Medrese'de, tarihin bize emaneti çok özel bir mekanda bu töreni yapıyoruz. 1300'lü yıllarda yapılmış, tarihiyle ilim, irfan yuvası olmuş, bölgenin tanıdığı, bildiği, kıymet verdiği bu binada tören yapmak çok farklı ve anlamlı. Çünkü toplumlar mimarisiyle yaşarlar. Cizre'mizde de Kırmızı Medrese hatırasıyla çok kıymetli."

"En büyük miras 'Terörsüz Türkiye'dir"

Bölgenin uzun yıllar "terör" ile anıldığına işaret eden Turan, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Turan, buraların tam bir ilim, irfan merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' sürecinde daha ilk adımdayız, çok yolumuz var ama nihayete erdiğinde artık bu bölgelerin terörle değil, ilimle, irfanla, hikmetle ve başarıyla anılacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye huzur ortamını kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Artık bu ülkede şehit sayısı, gazi sayısı hesabı yapmak istemiyoruz. Milletimizin desteğiyle çok büyük bir adım atıldı. Gecenin bu saatinde Cizre'nin merkezinde büyük bir huzurla bu etkinliği yapıyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Bir öğrencimize bırakılacak en büyük miras huzurlu bir gelecektir, en büyük miras 'Terörsüz Türkiye'dir."

Hayrat Vakfının uzun yıllardır eğitim alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Turan, İçişleri Bakanlığının da sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde eğitim, sosyal destek ve afet yönetimi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Turan, "'Terörsüz Türkiye'ye en çok, iddiası olanlar, huzurlu Türkiye'ye en çok beklentisi olanlar, gelecekle ilgili hedefi olanlar sahip çıkarlar." ifadesini kullandı.

Hafızlığın önemine işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Dünyada sadece terör ve silah saldırıları yok, aileye, ahlaka, komşuluğa saldırı var. Uyuşturucu ve siber suçlar gibi farklı tehditlerle karşı karşıyayız. O yüzden hafızın sadece 'Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, daha ötesinde emaneti hıfzetmek, saklamak, kollamak, korumak olduğuna inanmak istiyoruz. Ailemizi, ahlakımızı, geleceğimizi güçlendirecek adımları hep beraber atmak istiyoruz. Farklı siyasi partilere oy veririz, farklı mezhebimiz, farklı anlayışımız vardır ama yeri geldiğinde aynı çorbaya kaşık sallayarak, aynı bayrağın altında, huzurla, eşit, hür vatandaşlar olarak yaşamaktan geri kalmayız. Bu bölgelerin terörle değil, ilimle alınması, bu bölgelerin kavgayla değil, çok daha kıymetli işlerle alınması hepimizin en büyük görevidir."

Şırnak Valisi Birol Ekici de icazet alan öğrencileri kutladı.

Kırmızı Medresenin bu yıl önemli programlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Burası hem dini hem de fenni ilimlerle örnek gösterilecek bir mekan haline geldi. Osmanlı Türkçesinde 7 bin öğrenci içerisinde ilk 10'da Türkiye çapında ilk 5'in ve 1'incinin bu mekandan çıkması göğsümüzü kabartmaktadır. Geçmişte ülke olarak kötü günler geçirmiş olabiliriz ama artık ilimle, fenle, sanatla, kültürle, ticaretle, üretimle anılmak istiyoruz. Günlük 81 bin litre olan petrol üretimimizi 100 binler seviyesine çıkarmak istiyoruz. Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 13 milyar dolar ihracat oldu. Ülkemiz bunu 30 milyar dolara çıkarmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte yeni 'Türkiye Yüzyılı'nı bu gençlerimiz yazacak. Ülkemiz, bölgesinde olduğu gibi dünyada da barışın, huzurun ve istikrarın kurucusu, güçlü bir ülke olmaya devam edecek."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da Kırmızı Medresenin tarihi hakkında bilgi verdi.

Programda, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi, Osmanlı Türkçesi yarışmasında dereceye giren 5 öğrenciye başarı belgesi verildi.

Öğrenciler ve hafızları yetiştiren eğitmenler umre ile ödüllendirildi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hafızlara ve öğrencilere Türk bayrağı işlemeli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Semazen gösterisinin de yer aldığı programa, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bülent Turan, Sivil Toplum, Güvenlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Şırnak, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Turan: Hafızlık emaneti korumaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu
Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 işçi yaralandı Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı
Kastamonu’da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti Kastamonu'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı

22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dödü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dödü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
21:33
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 22:48:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Turan: Hafızlık emaneti korumaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.