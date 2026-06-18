Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi
18.06.2026 17:06
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Nevşehir'de 207 hafız için icazet töreni yapıldı, öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından hafızlık icazet programı düzenlendi.

Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde yapılan programda, hafızlığını tamamlayan 207 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, hafızlığı tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, ailelerine ve eğitim sürecinde emeği geçen hocalarına teşekkür etti.

Kök, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık ünvanını alan öğrencilerin ülkenin manevi geleceği açısından önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin ise hafızlığın İslam medeniyetinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, hafızların Kur'an ahlakını ve mesajını hayatlarına yansıtan örnek şahsiyetler olmaları gerektiğini kaydetti.

Programda, öğrenciler ve din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.

Yaılan duanın ardından hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 207 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Nevşehir, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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