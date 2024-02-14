Hafriyat Kamyonları Toprak Altında Kalma Tehlikesinden Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hafriyat Kamyonları Toprak Altında Kalma Tehlikesinden Son Anda Kurtuldu

Hafriyat Kamyonları Toprak Altında Kalma Tehlikesinden Son Anda Kurtuldu

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen toprak kaymasında, hafriyat kamyonları son anda toprak altında kalmaktan kurtuldu. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, toprağın yamaçtan aktığı ve kamyonların geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

14.02.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAFRİYAT KAMYONLARI TOPRAK ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen, 9 kişinin kaybolduğu toprak kaymasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir araçtan çekilen görüntülerde, büyük bir toz bulutuyla birlikte toprağın yamaçtan aktığı görüldü. Görüntülerde, tesise giden kara yolundaki hafriyat kamyonlarının son anda toprak altında kalmaktan kurtulduğu yer aldı. Toprağın aktığı alanın giderek genişlediği, hafriyat kamyonlarının geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: DHA

Erzincan, Maden, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat Kamyonları Toprak Altında Kalma Tehlikesinden Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:32:40. #1.13#
SON DAKİKA: Hafriyat Kamyonları Toprak Altında Kalma Tehlikesinden Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement