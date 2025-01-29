Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlerin üzerine çıkan hafriyat kamyonu, vinç yardımıyla indirildi.
Hasdal- Okmeydanı bağlantı yolunda seyreden hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun orta bölümündeki beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafiği kontrollü olarak sağladı.
Kamyonun vinç yardımıyla indirilip götürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Hafriyat Kamyonu Bariyerlere Asıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?