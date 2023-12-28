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Hafriyat kamyonu fren yapınca betonlar park halindeki araçların üzerine döküldü - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu fren yapınca betonlar park halindeki araçların üzerine döküldü

PENDİK'te şoförünün ani fren yapmasıyla hafriyat kamyonundaki beton, park halindeki servis minibüsünün ve yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine döküldü. Olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamyonun dorsesindeki beton malzemenin ani fren yapması sonucu trafiği tehlikeye attığı belirtildi. Kamyon sürücüsüne toplam 4 bin 275 lira cezai işlem uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Hafriyat kamyonu fren yapınca betonlar park halindeki araçların üzerine döküldü
28.12.2023 - 19:44,
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PENDİK'te şoförünün ani fren yapmasıyla hafriyat kamyonundaki beton, park halindeki servis minibüsünün ve yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine döküldü. Olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günün saat 11.20 sıralarda Kurtköy Mahallesi'nde meydana geldi. Beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı. Kamyonun dorsesindeki beton, park halindeki servis minibüsü ile seyir halindeki otomobilin üzerine döküldü. Park halindeki servis minibüsüne de vuran hafriyat kamyonunun şoförü, olay yerinde durmadan kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri hafriyat kamyonunun sürücüsü B.D.'yi yakaladı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ağır tonaj bir TIR'ın açık şekilde olan dorsesinde taşıdığı sıvı halde bulunan beton malzemenin ani fren yapması sonucu park halinde bulunan araçlara ve karayoluna dökülerek trafiği tehlikeye attığı belirlenmiştir. B.D. isimli şahıs aynı gün yakalanmış ve hakkında toplam 4 bin 275 lira cezai işlem uygulanmıştır" denildi. B.D. hakkında ayrıca, "Trafiğin Güvenliğini Kasten Tehlikeye Düşürmek" ve "Mala Zarar Vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hafriyat kamyonu fren yapınca betonlar park halindeki araçların üzerine döküldü - Son Dakika
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