Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 06 EIU 114 plakalı hafriyat kamyonu, Karlısu Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından da park halindeki 31 AIR 83 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken hafriyat kamyonu ile otomobilde hasar oluştu.
Devrilen elektrik direğinin onarımı için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hafriyat Kamyonu Fren Yokluğundan Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
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