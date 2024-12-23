Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Başkentte kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun park halindeki 11 araca çarparak devrildiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çankaya ilçesinde dün meydana gelen kazada, 06 BZU 546 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, Yukarı Dikmen Mahallesi 660. Sokak'ta kontrolden çıkarak geri manevra yaptı. Bu sırada hızlanan ve park halindeki 11 araca çarpan kamyon devrildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda hasar oluştu.