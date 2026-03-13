Hafta Sonu Hava Durumu: Yağış ve Bulutlu Günler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hafta Sonu Hava Durumu: Yağış ve Bulutlu Günler

Hafta Sonu Hava Durumu: Yağış ve Bulutlu Günler
13.03.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdun doğusunda yağış, batısında parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise düşük kalacak.

Hafta sonu yurdun doğusunda yağışlı, batısında ise bulutlu bir hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta sonu yurdun doğusunda yağış görüleceğini, batısının çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini belirten Çelik, yağışların Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonunda yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olacağını ifade eden Çelik, "Rakımı 1300 -1400 metrenin üzerindeki yerlerde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu yükseklerindeki yağışların kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda eğimi fazla olan arazilerde çığ tehlikesi de hala devam ediyor." dedi.

Üç büyükşehirde hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir hava beklendiğini söyleyen Çelik, "Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 15 ila 16 derece, İstanbul'da 12 ila 13 derece, İzmir'de ise 17 ila 18 derece civarında seyredecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafta Sonu Hava Durumu: Yağış ve Bulutlu Günler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:37:10. #7.13#
SON DAKİKA: Hafta Sonu Hava Durumu: Yağış ve Bulutlu Günler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.