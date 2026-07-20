Hainan'da Gümrüksüz Alışverişte Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hainan'da Gümrüksüz Alışverişte Patlama

20.07.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hainan, gümrüksüz alışverişte bu yaz yüzde 18,8 büyüme ile 19,92 milyar yuan satış gerçekleştirdi.

HAİKOU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Haikou Uluslararası Gümrüksüz Alışveriş Kompleksi'nde alışveriş yapan insanlar, 8 Haziran 2026.

Çin'in Hainan eyaletinde bu yaz sezonunda gümrüksüz alışverişte büyük bir artış yaşanıyor. Denizaşırı gümrüksüz satışlar yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 artışla 19,92 milyar yuan (yaklaşık 2,93 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artışla 15,966 milyon adet gümrüksüz ürün satılırken, alışveriş yapan kişi sayısı da yüzde 12,6 artışla 2,793 milyon olarak kaydedildi. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hainan'da Gümrüksüz Alışverişte Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüşlüğün bu kadarı ’pes’ dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Sapanca Gölü’ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı
Eski eş evi ateşe verdi anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor Anlaşma sağlandı: Dusan Tadic geri dönüyor

16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:56
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar,
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar,
15:43
Evlere neden giriyorlar Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
Evlere neden giriyorlar? Dev çekirgelerin sırrı çözüldü
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
14:20
Hamas’ın yeni lideri belli oldu
Hamas'ın yeni lideri belli oldu
13:46
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 16:40:56. #7.13#
SON DAKİKA: Hainan'da Gümrüksüz Alışverişte Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.