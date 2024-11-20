Haiti'de Çete ile Polis Arasında Çatışma: 28 Ölü - Son Dakika
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Haiti'de Çete ile Polis Arasında Çatışma: 28 Ölü

Haiti'de polisle çatışmaya giren çete üyelerinden 28'i hayatını kaybetti. Sivil halk korku içinde.

20.11.2024 07:46
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Haiti'de polisle çatışmaya giren çete üyesi 28 kişi öldürüldü.

Başkent Port-au- Prince'ye bağlı Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı. Saatlerce süren çatışmada 28 çete üyesi hayatını kaybetti.

Ulusal Polis Sözcüsü Lionel Lazarre, basına yaptığı açıklamada, çete üyelerinin bazı bölgeleri kendi kontrollerine almaya çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin buna müsaade etmediğini duyurdu.

Yerel basına göre, sivil halk yaralı olanlar dahil 20 çete üyesini ateşe verdi.

Çatışmalar nedeniyle okullar, iş yerleri ve kamu binaları hizmet vermezken, halk korkudan evlerinden çıkamadı.

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda, silahlı çetelerin yeniden saldırıyla geçmek için geniş çaplı hazırlık yaptığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Karayipler Ülkesi Entegre Ofisi'ne (BINUH) göre, yalnızca geçen temmuz ve eylül ayları arasında Haiti'de şiddet ve çetelerle mücadele sonucunda en az 1223 kişi hayatını kaybetti, 522 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, 3-sayfa, Prince, Güncel, Dünya, Polis, Haiti, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de Çete ile Polis Arasında Çatışma: 28 Ölü - Son Dakika

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