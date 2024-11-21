Haiti'de Çete Şiddeti Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Haiti'de Çete Şiddeti Zirveye Ulaştı

BM, Haiti'deki çete şiddetinin devlet otoritesini zayıflattığını ve büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

21.11.2024 11:48
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Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de ciddi boyutlara ulaşan çete şiddetinin devlet otoritesini zayıflatan "korkunç bir yol ayrımına" ulaştığını bildirdi.

BM Siyasi İşler Birimi'nde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi oturumunda bir konuşma yaptı.

Jenca, Haiti'de ciddi boyutlara ulaşan çete şiddetinin devlet otoritesini zayıflatmaya devam ettiğinin, bu durumun başta Haitililer olmak üzere uluslararası barış ve güvenlik için endişe verici bir tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

"Haiti korkunç bir yol ayrımında" diyen Jenca, ülkedeki durumun gitgide kötüleştiğini ve istikrarsızlığın daha da ileri boyutlara geldiğini ifade etti.

Jenca, çetelerin başkent Port-au- Prince'in yüzde 85'ini kontrol altına aldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Çetelerin hükümet binaları ve altyapı da dahil olmak üzere, güvenli alanlara ve altyapıya zarar verdiğini dile getiren Jenca, uluslararası destek olmazsa Haiti'deki "devlet otoritesinin tamamen çökme riski" altında olduğunu belirtti.

Jenca, "Çetelerin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan özellikle de kadın ve çocukların güvenliği, temel ihtiyaçları ve insan hakları konusunda derin endişeler duyuyoruz." diye konuştu.

Silahlı çetelerin saldırılarında bu yıl 3 bin 900 kişi öldü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin büyük bölümünün silahlı çeteler tarafından kontrol edildiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, yılbaşından bu yana 3 bin 900 kişi silahlı çetelerin saldırılarında öldü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Haiti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de Çete Şiddeti Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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