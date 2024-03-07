Haiti'de Çetelerden İstifa Tehdidi - Son Dakika
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Haiti'de Çetelerden İstifa Tehdidi

Haiti'de çetelerden biri, Başbakan Ariel Henry'nin istifa etmemesi halinde iç savaş çıkabileceği tehdidinde bulundu. Çeteler, yaklaşık 4 bin mahkumun firar ettiği ve 12 mahkumun hayatını kaybettiği cezaevi baskınlarını düzenlemişti. Ülkede çete şiddeti nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetmiş, sağlık sistemi çöküşün eşiğine gelmiş ve ekonomik faaliyetler durmuş durumda. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, uluslararası toplumdan Haiti'ye yardım çağrısında bulundu.

07.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:35
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Haiti'de, yaklaşık 4 bin mahkumun firar ettiği ve 12 mahkumun hayatını kaybettiği cezaevi baskınlarını düzenleyen çetelerden birinin elebaşı, Başbakan Ariel Henry'nin istifa etmemesi halinde soykırıma yol açacak iç savaş çıkabileceği tehdidinde bulundu.

Ülkenin başkenti Port-au- Prince ile Croix des Bouquets bölgesindeki cezaevlerine 2-3 Mart'ta baskın yaparak yaklaşık 4 bin mahkumun firar etmesine neden olan çetelerden birinin elebaşı "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, Başbakan Henry'nin istifasını talep etti.

Eski polis memuru Cherizier, yayımladığı görüntülü mesajda, "Başbakan Ariel Henry istifa etmezse ve uluslararası toplum onu desteklemeye devam ederse doğrudan soykırıma yol açacak iç savaşa gideceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise Haiti'ye ilişkin açıklamasında, ülkede 2024'ün başından bu yana çete şiddeti nedeniyle 1193 kişinin öldüğünü, 692 kişinin yaralandığını belirtti.

Haiti'de sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu, vurulan hastanelerin gelenleri tedavi edecek kapasitesi bulunmadığını, okul ve iş yerlerinin kapalı olduğunu, giderek artan sayıda çocuğun çeteler tarafından kullandığını vurgulayan Türk, çeteler insanların özgürlüğünü kısıtladığı için ekonomik faaliyetlerin durduğunu, ülkedeki en büyük su sağlayıcısının dağıtımı kestiğini bildirdi.

Türk, "En az 313 bin kişi ülke içerisinde yerinden edilmiş durumda." ifadesini kullanarak, uluslararası toplumdan hızlıca harekete geçmesini ve Haiti'ye çok uluslu bir güvenlik misyonu sevk edilmesini istedi.

Başbakan Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan etti ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de Çetelerden İstifa Tehdidi - Son Dakika

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