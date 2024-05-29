Haiti'de Garry Conille Yeni Başbakan Olarak Atandı - Son Dakika
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Haiti'de Garry Conille Yeni Başbakan Olarak Atandı

Haiti\'de Garry Conille Yeni Başbakan Olarak Atandı

Haiti'de çetelerin şiddet olaylarının ve protestoların devam ettiği dönemde Geçiş Konseyi, Garry Conille'i yeni başbakan olarak atadı. Conille, 9 üyeli konseyin oy kullanma hakkı bulunan 7 üyesinin 6'sının oyuyla göreve getirildi. Haiti, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Ülkede devlet başkanlığı seçimleri güvenlik krizi nedeniyle düzenlenememişti ve en geç 7 Şubat 2026'ya kadar seçimlerin yapılması gerekiyor.

29.05.2024 10:31
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Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i yeni başbakan olarak atadı.

Konsey üyesi Louis Gerald Gilles, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Conille'in 9 üyeli konseyin oy kullanma hakkı bulunan 7 üyesinden 6'sının oyuyla göreve getirildiğini bildirdi.

2011-2012 yıllarında da yaklaşık 8 ay başbakanlık görevini üstlenen Conille, Ocak 2023'ten bu yana UNICEF'in Latin Amerika ve Karayipler Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin nisanda çetelerin şiddet eylemleri nedeniyle görevi bırakmasının ardından geçici başbakan olarak Michel Patrick Boisvert atanmıştı.

Ülkede yeni devlet başkanının halk tarafından seçilebilmesi için en geç 7 Şubat 2026'ya kadar seçimlerin yapılması gerekiyor.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi ve ekonomik krizler ile güvenlik gibi temel sorunlarla boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşkın nüfus kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülkede devlet başkanlığı seçimleri "güvenlik krizi" nedeniyle düzenlenememişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de Garry Conille Yeni Başbakan Olarak Atandı - Son Dakika

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