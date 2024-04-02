Haiti'de Polis ve Çete Üyeleri Arasında Çatışma: Siviller Mahsur Kaldı

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Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'te polis ve çete üyeleri arasında çıkan silahlı çatışma nedeniyle çok sayıda sivilin uzun süre iki ateş arasında mahsur kaldığı bildirildi.

Başkent Port-au-Prince'in Ulusal Saray bölgesinde polis ve çete üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Şehir merkezinde uzun süre devam eden çatışma nedeniyle bölgede bulunan çok sayıda sivil mahsur kaldı.

Bazı siviller bulunduğu yerden kaçmayı başarırken, bir kişi, yaklaşık 5 saat boyunca mahsur kaldığını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlere göre çatışmada en az bir polis memuru yaralandı.

Haiti'deki çatışmalar

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki cezaevine 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar sırasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta bir ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de, 11 milyonu aşan nüfusla kıtlık tehlikesi yaşanıyor.