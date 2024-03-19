BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Haiti'de anne, yeni doğan ve bebeklerin hayatta kalması için temel malzemeleri içeren bir konteynerin yağmalanmasından sonra ülkeye ulaşan yardım konteynerlerinin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.
OCHA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Port-au- Prince'teki gergin ve hareketli duruma rağmen kentteki insanlara insani yardım ulaştırılmaya devam ettiklerini belirtti.
OCHA, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Cumartesi günü Port-au-Prince kentinin ana limanında erken çocukluk gelişimine yönelik solunum cihazları ve kritik malzemeleri içeren konteynerlerinden birinin yağmalandığını bildirdiğini kaydetti. Konteynerde ayrıca eğitim ve su ekipmanları da bulunuyordu.
OCHA, "UNICEF'teki çalışma arkadaşlarımız yağmayı kınayarak, sağlık sistemi çökerken çocukları hayati önemdeki sağlık malzemelerinden mahrum bırakmanın çocuk hakları ihlali olduğunu vurguladı. Port-au-Prince kentinde BM kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine ait 300'den fazla konteynerin güvenliğinin sağlanması için liman ve devlet yetkilileriyle görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Haiti'de yardım konteynerlerinin güvenliği sağlanmaya çalışılıyor - Son Dakika
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