Fenomen ziyaretinde izdiham! En az 30 kişi feci şekilde can verdi

Haiti’de Laferriere Kalesi’nde yaşanan izdihamda en az 30 kişi yaşamını yitirdi. Olayın, bölgede bulunan bir sosyal medya fenomeni nedeniyle oluşan yoğunluk sırasında meydana geldiği bildirildi.

FENOMEN ZİYARETİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

The New York Times’ın haberine göre, “Dopefresh” adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sebastien Joseph’in bölgede bulunması, kalabalığın artmasına neden oldu. İzdihamın bu yoğunluk sırasında yaşandığı aktarıldı.

YAĞMUR VE TEK ÇIKIŞ KAPISI PANİĞİ ARTIRDI

Olay sırasında bölgede yağmurun başlamasıyla birlikte kalabalığın aynı anda çıkışa yöneldiği, giriş ve çıkış için tek bir kapının bulunmasının paniği büyüttüğü belirtildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Haitili yetkililer, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Haiti Kültür ve İletişim Bakanı Emmanuel Menard, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

FENOMENDEN AÇIKLAMA

Gerçek adı Sebastien Joseph olan “Dopefresh”, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananları “çok üzücü” olarak nitelendirdi. Olay sırasında bölgede olmadığını savunan Joseph, “Ben çoktan dağdan iniyordum. Herkes aynı anda koşmaya başladı” ifadelerini kullandı.