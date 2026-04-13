Fenomen ziyaretinde izdiham! En az 30 kişi feci şekilde can verdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenomen ziyaretinde izdiham! En az 30 kişi feci şekilde can verdi

13.04.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti’de Laferriere Kalesi’nde sosyal medya fenomeni “Dopefresh”in ziyareti sırasında oluşan yoğunluk izdihama dönüştü. Yağmurun başlaması ve tek çıkış kapısının bulunması paniği artırırken, en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fenomen ise izdiham sırasında bölgede olmadığını savundu.

Haiti’de Laferriere Kalesi’nde yaşanan izdihamda en az 30 kişi yaşamını yitirdi. Olayın, bölgede bulunan bir sosyal medya fenomeni nedeniyle oluşan yoğunluk sırasında meydana geldiği bildirildi.

FENOMEN ZİYARETİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

The New York Times’ın haberine göre, “Dopefresh” adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sebastien Joseph’in bölgede bulunması, kalabalığın artmasına neden oldu. İzdihamın bu yoğunluk sırasında yaşandığı aktarıldı.

YAĞMUR VE TEK ÇIKIŞ KAPISI PANİĞİ ARTIRDI

Olay sırasında bölgede yağmurun başlamasıyla birlikte kalabalığın aynı anda çıkışa yöneldiği, giriş ve çıkış için tek bir kapının bulunmasının paniği büyüttüğü belirtildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Haitili yetkililer, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Haiti Kültür ve İletişim Bakanı Emmanuel Menard, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

FENOMENDEN AÇIKLAMA

Gerçek adı Sebastien Joseph olan “Dopefresh”, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananları “çok üzücü” olarak nitelendirdi. Olay sırasında bölgede olmadığını savunan Joseph, “Ben çoktan dağdan iniyordum. Herkes aynı anda koşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Güvenlik, Güncel, Kültür, Medya, Haiti, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:43:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.