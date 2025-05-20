Haiti, Fransa'dan Tazminat İadesi Talep Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Haiti, Fransa'dan Tazminat İadesi Talep Ediyor

Haiti, Fransa\'dan Tazminat İadesi Talep Ediyor

Haiti, bağımsızlığı için Fransa'ya zorla ödediği 'tazminat'ın geri iadesini istiyor.

20.05.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haiti Ulusal İade ve Tazminat Komitesi Başkanı ekonomist Fritz Deshommes, Haiti'nin bağımsızlığı karşılığında Fransa'ya zorla ödenen "tazminat"ın iadesini talep ettiklerini söyledi.

"Saint-Domingue" olarak da bilinen eski Fransız sömürgesi Haiti'deki köleler, 1791'de başlattıkları isyanla adada köleliği kaldırdı.

Adadaki isyanı bastırmak amacıyla Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart, 1801 yılında bölgeye askeri birlikler gönderdi. Ancak Fransız birliklerini yenilgiye uğratan Saint-Domingue halkı, 1 Ocak 1804'te adanın bağımsızlığını ilan ederek, adını "Haiti" olarak değiştirdi.

Fransa Kralı 10. Charles, 17 Nisan 1825'te yayımladığı kararnamede, Haiti'nin bağımsızlığını tanımak için yeni kurulan devlete 150 milyon franklık "tazminat" ödemesi şartını koştu.

"Tazminat"ın bir bölümü, eski köle sahipleri ile onların soyundan gelenlere ödendi. Daha sonra 90 milyon franka indirilen "tazminat" nedeniyle Haiti, 20. yüzyılın başlarına kadar ödeme yapmak zorunda kaldı.

Haiti, 1888'e kadar Fransa'ya ana tazminat borcunu tamamlarken, bunu finanse etmek için aldığı kredileri ancak 1952 yılında ödeyebildi.

New York Times'ın 2022'de yayımladığı haberde, Haiti'nin Fransa'ya 63 yılda yaptığı ödemelerin yaklaşık 560 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Haberde, hem Fransa'ya hem de bankalara "çifte tazminat" ödeyen Haiti'nin, bunun sonucunda yaklaşık 21 ile 115 milyar dolar arasında ekonomik kayba uğradığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Nisan 2025'te, eski sömürgesi Haiti'ye dayattığı "bağımsızlık tazminatı"nın etkilerinin araştırılması için ortak tarih komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Bağımsızlık için ödenen "tazminat"

Ekonomist Deshommes, söz konusu "tazminatın" Haiti'nin ekonomisi üzerindeki etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Deshommes, geçen yıl kurdukları Haiti Ulusal İade ve Tazminat Komitesi ile eski sömürgeci ülkelerin, sömürgeleri altındaki halklara verdikleri zararın telafisi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Haitililerin gambot diplomasisi nedeniyle 19. ve 20. yüzyıllarda Fransa, ABD ve İngiltere gibi eski sömürgecilere ödedikleri "haraçların" iadesi meselesinin gündemlerinde olduğunu kaydeden Deshommes, "Bu haraçlar arasında bağımsızlık haracına öncelik tanıyoruz. Bağımsızlığının tanınması için para ödemek zorunda kalan tek ülkeyiz. Bu haracı, silah zoruyla ödemek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Deshommes, 1825'te Haiti'nin, Port-au- Prince Limanı'na yöneltilmiş 14 Fransız gemisindeki 500 topun baskısı altında "haracı" ödemek zorunda bırakıldığını belirterek, "10. Charles'ın 17 Nisan 1825 tarihli kararnamesi temelinde dönemin Haitili yöneticileri, bağımsızlığın tanınması için bu yüksek meblağı kabul etmek zorunda kaldı." dedi.

Fransa'ya ödedikleri meblağı tanımlamak için "borç" yerine "haraç" kelimesini kullandıklarını anlatan Deshommes, "Birinden para ödünç alıp belli bir süre içinde ödeyeceğinize söz verdiğinizde buna 'borç' denir. Bazı ürün veya hizmetleri krediyle aldığınızda da aynı şekilde 'borç' olur. Ancak Haiti vakasında durum farklı." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Haiti'den o dönem 150 milyon frank "tazminat" talep ettiğini, istenen paranın o dönemde ülke bütçesinin 10 katına denk geldiğini vurgulayan Deshommes, "Burada uluslararası hukukta cezası olan ekonomik bir suç söz konusu." dedi.

Deshommes, 1838 tarihli bir anlaşmayla meblağın 90 milyon franka indirildiğini kaydederek, "1838 anlaşmasında başka tuzaklar vardı, bunlar öncelikle faiz oranlarıyla ilgili, Haiti'nin Fransa'ya vermek zorunda bırakıldığı fahiş ticari avantajlar... Çünkü 1838 anlaşması da tıpkı ilk seferki gibi Fransız silah gemilerinin tehdidi altında yaptırıldı." şeklinde konuştu.

"Ülkeye çok zarar veren bir haraç oldu"

Haiti'nin "tazminatı" ödeyebilmek için Fransız bankalarından yüzde 6 ile 10 arasında değişen faiz oranlarıyla kredi aldığını dile getiren Deshommes, öte yandan, adaya ithal edilen Fransız ürünleri için gümrük vergilerinin yalnızca yarısının ödendiğini kaydetti.

Deshommes, bağımsızlık bedelinin bir asırdan fazla sürede ödendiğini anlatarak, "Bu, ülkeye büyük zarar veren bir haraç oldu." dedi.

Bu süreçte Haiti bütçesinin ortalama yüzde 40'ının "tazminat" ödemelerine ayrıldığını belirten Deshommes, bu oranın genellikle yüzde 60 ile 80 arasında değiştiğine dikkati çekti.

Deshommes, "Bu, devleti çalıştırmak için fazla para kalmadığı anlamına geliyor." diyerek, bunun ülkeyi mali açıdan ciddi darboğaza soktuğuna dikkati çekti.

Fransa'ya sağlanan ticari avantajların, Haiti'de üretimi olumsuz etkilediğini belirten Deshommes, "Bu, Haiti'nin Fransa'ya karşı güçlü bir şekilde bağımlı hale gelmesine yol açtı ve Haiti ekonomisini, ihracata dönük bir ekonomiye yönlendirdi." şeklinde konuştu.

"Bu paranın iade edilmesini istiyoruz"

New York Times gazetesinin 2022'de yaptığı hesaplamaya göre, Fransa'ya yapılan ödeme nedeniyle Haiti'nin uğradığı ekonomik kaybın 21 ile 115 milyar dolar arasında olduğunu dile getiren Deshommes, şöyle devam etti:

"Ülkemizin kalkınmasına hizmet etmesi için bu paranın (tazminatın) iade edilmesini istiyoruz. Özellikle şu anda ülkenin neredeyse yıkıldığı, ciddi bir güvensizliğin olduğu, okulların ve hastanelerin yanmakta olduğu bir durumun içindeyiz. Ülkemizi yeniden inşa etmek için, ülkemizi kalkındırmak için bu paraya ihtiyacımız var."

Deshommes, bu parayla ülkelerinin ekonomik bağımsızlığını yeniden kazanmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Macron'un ortak tarih komisyonu kurulacağı açıklamasını "doğru yönde atılmış küçük bir adım" olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Fransa, Güncel, Haiti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti, Fransa'dan Tazminat İadesi Talep Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:33:58. #7.13#
SON DAKİKA: Haiti, Fransa'dan Tazminat İadesi Talep Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.