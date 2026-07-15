HAK-İŞ Başkanı Arslan 15 Temmuz Şehitlerini Andı - Son Dakika
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HAK-İŞ Başkanı Arslan 15 Temmuz Şehitlerini Andı

HAK-İŞ Başkanı Arslan 15 Temmuz Şehitlerini Andı
15.07.2026 13:19
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri kabirleri başında andı. Arslan, FETÖ'nün darbe girişimini kınayarak şehitlerin emanetini yükselteceklerini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı.

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından darbe girişiminde yaşamını yitiren HAK-İŞ üyeleri Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ile Hakan Gülşen, Mehmet Gülşen ve Lütfi Gülşen'in de aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için dua edildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un, emperyalist güçlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) kullanarak ülkeyi işgal etme girişimi olduğunu söyledi.

Milletin, şehitlere, şehit yakınlarına ve gazilere borçlu olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bu borcumuzu ebediyen ödeyemeyiz. Çünkü, onların yaptıklarının karşılığını maddi olarak hiç kimse veremez. Biz, bu anlayışla hareket edeceğiz. Şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bundan sonra onların bize bıraktığı emaneti daha da yükseklere taşıyacağız. Milletimizin zor zamanında hiç kimsenin baskısına, talimatına uymadan Allah rızası için sokaklara dökülüp meydanlarda tanklara, uçaklara, uçaksavarlara, helikopterlere karşı direnen bu kahramanlardan bir kez daha Allah razı olsun. 15 Temmuz gecesi yaşananların unutulmaması gerekiyor."

Arslan, 15 Temmuz'da demokrasiye, bağımsızlığa ve vatana sahip çıkmak için meydanlara inen millete teşekkür etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

HAK-İŞ olarak şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Arslan, "Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi sadece belli günlerde anarak, belli günlerde onları ziyaret ederek görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Bizden istedikleri herhangi bir maddi destek değil. Şikayet etmiyor, eleştirmiyor, talepte bulunmuyorlar. 'Bizi anın, bizi unutmayın.' diyorlar. Bunları da bizim hep beraber yapmamız gerekiyor." dedi.

Törenin ardından şehit yakınlarıyla görüşen Arslan, kabirlere karanfil bıraktı.

HAK-İŞ tarafından 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Başkanı Arslan 15 Temmuz Şehitlerini Andı - Son Dakika

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