HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yerel seçimler öncesinde çalışanların yaşadığı olumsuzlukları hatırlattı

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "bir önceki yerel seçimlerin ardından özellikle el değiştiren belediyelerde çalışanların yaşadıkları olumsuzlukları asla unutmadıklarını" bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yarın sandığa gideceğini anımsattı.

Seçimlerin demokrasi kültürünün önemli araçlarından birisi ve millet iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu belirten Arslan, sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin gereği ve önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Yerel seçim sonuçlarının ülkeye, millete, üyelerine ve tüm çalışanlara hayırlar getirmesini temenni eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bir önceki yerel seçimlerin ardından özellikle el değiştiren belediyelerde çalışanların yaşadıkları olumsuzlukları asla unutmuyoruz. Çalışanlar, bu seçimlerin ardından da benzer sorunları yaşamamak için demokratik hakkını kullanacak ve bu bilinçle sandığa gidecektir.

Yaşanan bütün sorunlara karşın Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemeye devam edeceğine inanıyoruz. Başta HAK-İŞ üyesi işçi kardeşlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sandığa gitmesini, temel vatandaşlık görevini yerine getirmesini, seçimlerin güven içerisinde, barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."