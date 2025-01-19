HAK-İŞ'ten Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HAK-İŞ'ten Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır annelerini ziyaret ederek destek verdiklerini açıkladı.

19.01.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1966'ncı gününde sürüyor.

Arslan, beraberindeki heyetle Diyarbakır annelerini, oturma eylemi yaptıkları eski HDP il binası önünde ziyaret etti.

Anne ve babalarla görüşen Arslan, onlara karanfil verdi.

Arslan, burada gazetecilere, HAK-İŞ olarak eylemin ilk gününden itibaren annelerin yanında olduklarını ve birçok kez onları ziyaret ettiklerini belirtti.

Diyarbakır annelerinin dünyada terörle mücadeleye karşı örnek teşkil eden bir duruş ortaya koyduğunu ifade eden Arslan, "Buradaki eylem sıradan bir eylem değil. Burada 380 aile dönüşümlü olarak eylemlerini sürdürüyor. Eylemlere katılan annelerin 58'i evladına kavuşmuştur. Amacımız, hedefimiz bütün çocuklarımızın bu terör örgütünün elinden kurtulmasıdır. Annelerine teslim edilmesidir. Bunun için yapılan mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Teslim olan evlatların da yeniden onurlu bir yaşam için verdiği mücadeleyi desteklediklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti devletinin elde ettiği başarı, ülkemizin sınırlarında gerçekleştirilen yeni gelişmeler ve devletimizin ülke sınırları dışında yaptığı mücadele ve operasyonlarla inşallah evlatlarımıza kavuşulacağı günlerin yakın olduğunu umut ve temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Politika, Güncel, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten Diyarbakır Annelerine Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.