HAK-İŞ'ten İşten Çıkarmalara Tepki

HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, işçilere her zaman destek olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni seçilen bazı belediye başkanlarının keyfi uygulamalar ile işçileri işten çıkarmaya, işçilerin iradesine müdahale etmeye devam etmektedir. HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza üye işçiler, hiçbir kusuru yokken, hiçbir disiplin cezası uygulanmadan, hiçbir soruşturma geçirmeden tamamen belediye başkanlarının inisiyatifi ile işten çıkarılıyor. İşçilerin aşıyla ekmeğiyle oynanmasını kabul etmiyoruz."

Şimşek, sendika üyesi olmasa bile işten çıkarılan işçilerin yanında olacaklarını vurguladı.

Konfederasyonun istatiksel verilerini de değerlendiren Şimşek, üye sayısının 830 bin 632'ye ulaştığını ve Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.