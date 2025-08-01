HAK-İŞ\'ten Olumlu Teklif Açıklaması

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde en son yapılan teklifin olumlu olduğunu söyledi. Arslan, "Yeni teklif bir önceki teklife göre daha iyi bir teklif. Masada kalmanın, müzakere etmenin ne kadar anlamlı olduğunu, sosyal diyaloğun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen aşamaya ilişkin açıklama yaptı. Arslan, "Mümkün olduğu kadar TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ortak yaklaşımının dışına çıkmamaya çalıştım. Bu süreç içerisinde yaşadığımız zorlukların yine konfederasyonlarımızdan kaynaklanmadığının altını çizmem gerekiyor. Özellikle Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın önceden açıklayıp sonra geri çektiği tekliflerinin bizim açımızdan da kabul edilebilir tarafı söz konusu değildi. Bize de teklif olarak sunulan o görüşlerin daha sonra geri çekilmiş olması hem konfederasyonumuz hem de koordinasyon kurulumuz tarafından kabul edilen bir teklif olarak görülmedi. Son gelişmelere adım adım yaklaşırken konfederasyonlar arasındaki ilişkilerimizi her zaman yapıcı ve mümkün olduğu kadar sonuç almaya yönelik bir ilişki biçimi olarak değerlendirdik. Kimin nasıl görüştüğüne bakmaksızın bütün hedefimiz HAK-İŞ olarak da TÜRK-İŞ'in de bu çabalarını hep sonuç almaya yönelik çabalar olarak değerlendirdik ve bundan dolayı da herhangi bir sorun yaşamadık. Bundan sonra da inşallah bu sorunları yaşamayız" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu'nda yapılan bazı talihsiz açıklamaların olduğunu ifade eden Arslan, "Biz konfederasyon olarak böyle bir yaklaşımın doğru olmadığını, bu tür yaklaşımların aslında birlikteliğimize zarar vereceğini, dolayısıyla bir toplu sözleşme süreci devam ederken Kamu Çerçeve Protokolü'nde karşılıklı görüşlerimiz, görüşmelerimiz devam ederken birbirimize olan ilişkilerimize zarar verecek açıklama, konuşma ve benzeri yorumlardan uzak kalmak gerekiyor. HAK-İŞ olarak buna bugüne kadar titizlikle uyduk. Bu hassasiyetimizi biz toplu iş sözleşmesinin arzu ettiğimiz düzeyde olması için Kamu Çerçeve Protokolünün sağlıklı bir şekilde taleplerimizi karşılayacak bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

Arslan, dün akşam verilen son teklife ilişkin de "Dün akşam yapılan görüşmelerdeki teklifler Sayın Çalışma Bakanımızın kamuoyuyla paylaştığı bir önceki tekliflerden ileri bir teklif. Bu teklifin bu yönüyle yeni bir teklif olarak değerlendirilmesi son derece normal. Dolayısıyla bir önceki teklife göre olumlu bir teklif ancak bizim taleplerimiz TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak yaptığımız en son değerlendirmelerdeki taleplerimizin hala gerisinde. Ama yeni teklif bir önceki teklife göre daha iyi bir teklif. Masada kalmanın, müzakere etmenin ne kadar anlamlı olduğunu, sosyal diyaloğun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha altını çizmemiz gerekiyor. Bu müzakerelerin bundan sonra da devam etmesini ve bütüncül değerlendirmeyle sendikalarımızın bu konudaki görüşlerine saygı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.