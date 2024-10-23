HAK-İŞ'ten Terör Saldırısına Sert Yanıt

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetlediklerini bildirdi.

Arslan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, nereden ve kimden gelirse gelsin terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.

"HAK-İŞ olarak, terörü ve terörün her türlü uzantısını lanetliyoruz" ifadesini kullanan Arslan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin göz bebeği, milli savunma sanayimizin önemli kurumlarından TUSAŞ'a yönelik bu saldırı, ülkemizin savunma sanayinde yaptığı atılımlardan duyulan rahatsızlığın açık bir göstergesidir. Türkiye, devleti, milleti ve kurumlarıyla güçlü bir devlettir ve ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışanlara en büyük cevabı verecek güçtedir. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesinin önünü kesmek isteyen, birlik ve bütünlüğünü hedef alan, toplumda korku ve kaos havası yaratmaya çalışan terör saldırısını nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara ve ülkemizin göz bebeği TUSAŞ ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."