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HAK-İŞ, Üye Sayısını 845 Bin 512'ye Yükseltti - Son Dakika
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HAK-İŞ, Üye Sayısını 845 Bin 512'ye Yükseltti

HAK-İŞ, Üye Sayısını 845 Bin 512\'ye Yükseltti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının üye sayısının 845 bin 512'ye yükseldiğini belirterek, HAK-İŞ'in sendikal örgütlenmenin önündeki engellere rağmen istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini bildirdi. Arslan, ayrıca bağlı sendikalarının üye sayılarının da artmaya devam ettiğini ve HAK-İŞ'in Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

31.01.2024 14:35
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonlarının üye sayısının 845 bin 512'ye yükseldiğini belirterek, HAK-İŞ'in sendikal örgütlenmenin önündeki engellere rağmen istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

İstatistiklere göre, konfederasyonlarının üye sayısının 845 bin 512'ye yükseldiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz, KKTC'deki Kıbrıs Kamu-Sen'in 2 bin 500 olan üyesinin de eklenmesiyle üye sayısını 848 bin 12 üyeye çıkarttı. Çalışanların güvenini kazanmaya ve bütün zorluklara karşın istikrarlı şekilde büyümeye devam eden HAK-İŞ, Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından birisi olmayı sürdürüyor. Bize inanan, güvenen, bizimle yol yürüyen, HAK-İŞ davasına gönül veren emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında ülkemizin ikinci yüzyılının, emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyılı olmasını temenni ediyoruz."

Bağlı sendikalarının üye sayılarının da artmaya devam ettiğini belirten Arslan, "Bu dönemde Hizmet-İş Sendikamız Türkiye'nin ve işkolunun en büyük sendikası, Öz Sağlık-İş Sendikamız ise Türkiye'nin üçüncü büyük sendikası ve işkolunun lideri olmuştur. HAK-İŞ'e üye altı sendikamız bulundukları işkollarında lider olmuştur. HAK-İŞ'i geleceğe taşıyan ve bize gönül veren tüm teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Mahmut Arslan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ, Üye Sayısını 845 Bin 512'ye Yükseltti - Son Dakika
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