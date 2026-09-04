HAK-İŞ ve Filistin platformu, Bakan Gürlek'e Netanyahu kararını aktardı - Son Dakika
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HAK-İŞ ve Filistin platformu, Bakan Gürlek'e Netanyahu kararını aktardı

HAK-İŞ ve Filistin platformu, Bakan Gürlek\'e Netanyahu kararını aktardı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, Netanyahu hakkında UCM'nin tutuklama kararı ve kırmızı bülten sürecindeki kararlı tutum için Bakan Gürlek'e teşekkür edildi.

(ANKARA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yer aldığı heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Ziyarette, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararlarına ilişkin süreç değerlendirildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin konfederasyondan yapılan açıklamada, Gazze'de on binlerce masum Filistinlinin katledilmesinden sorumlu tutulan Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama kararları çerçevesinde yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Görüşmede hukuki sürecin takibine ve atılan adımlara dikkati çekilerek, "Genel Başkanımız Arslan ve beraberindeki heyet, soykırımcı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan süreç ve ortaya konulan kararlı irade dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek'e teşekkürlerini iletti" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ ve Filistin platformu, Bakan Gürlek'e Netanyahu kararını aktardı - Son Dakika

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