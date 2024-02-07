HAK-İŞ: Yapılan artış tüm kamu işçilerine yansıtılmalı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, "Toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılması önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Kayabaşı, yazılı açıklamasında, asgari ücretlilerin, memurların, memur ve işçi emeklilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan iyileştirmeyi olumlu bulduklarını belirtti.
Yürürlükteki Kamu Çerçeve Protokolünde (KÇP) yer alan düzenlemeler gereğince kamu işçilerinin ücretlerine 31 Aralık 2023'te yüzde 32,57 oranında artış yapıldığını anımsatan Kayabaşı, 29 Ocak 2024'te imzalanan ek protokol ile yüzde 32,57'lik zammın, yürürlük süresinin ocak ayından sonra başlayan tüm toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı dönemlerinde uygulanması yönündeki düzenlemeyi de olumlu karşıladıklarını ifade etti.
Kayabaşı, "Ancak artan hayat pahalılığı ve alım gücünün sürekli düşmesi üzerine toplumun pek çok kesimine yapılan yüzde 49,25'lik artıştan faydalanamayan tüm kamu işçilerinin, yüzde 49,25'lik ücret artışından yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
"Kamu işçilerinin beklentisi arttı"
Bu iyileştirmenin kamu işçilerine yansıtılmamasının, kamu işçileri ile toplumun diğer kesimlerinin ücretleri arasındaki farkı açtığına dikkati çeken Kayabaşı, kamu işçisi için yapılan kamu çerçeve protokolüne rağmen, artan enflasyon karşısında ücretlerin eridiğini ve yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini anlattı.
Memur maaşı, memur ve işçi emeklisi aylıkları ile asgari ücrete yapılan zamların ardından kamu işçilerinin beklentisinin arttığını aktaran Kayabaşı, şunları kaydetti:
"Kamuda bozulan ücret dengesinin giderilmesi, açılan ücret makasının dengelenmesi ve çalışma barışı ve huzurunun sürdürülebilmesi adına hükümete çağrıda bulunuyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve hükümetimiz arasında 29 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ek çerçeve anlaşma protokolü ile yürürlük süreleri farklı olan toplu iş sözleşmelerinin zam dönemlerinde yüzde 32,57'lik ücret zammı verilmesi yönündeki düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Ancak tüm kamu işçisinin yüzünü güldürecek ve ocak ayından itibaren geçerli olacak bir düzenleme ile KÇP'ye yeni bir ek protokol daha yapılarak toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılması önem arz etmektedir."
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › HAK-İŞ: Yapılan artış tüm kamu işçilerine yansıtılmalı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?