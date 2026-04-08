Hakan Çakır Davasında Müebbet Cezalar

08.04.2026 16:34
Ankara'da Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanıklara müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, dört sanık hakkında müebbet hapis cezasına hükmetti. "Suça sürüklenen" çocuklar için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 31'inci maddesindeki (yaş küçüklüğü) kapsamında indirim uygulandı. Buna göre 14 yaşındaki T.Y.Z.'ye 25 yıl, 17 yaşındaki B.S.Z.'ye ise 32 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, baba Cemal Zeynal ile amca Ahmet Emir Zeynal'i müebbet hapis cezasına çarptırırken, haklarında ayrıca 28 yıl hapis cezasına da hükmetti.

Annesi ve kız kardeşi ile eve giderken yaşadıkları sözlü taciz sırasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin dava Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Suça sürüklenen çocukların da sanıklar arasında yer alması nedeniyle duruşma kapalı yapıldı, salona izleyici ve basın mensupları alınmadı.

Edinilen bilgiye göre, tüm sanıklara Hakan Çakır'ı öldürmekten müebbet hapis cezası verildi. Suça sürüklenen çocuklar yönünden ise TCK'nın 31. maddesi (yaş küçüklüğü) kapsamında indirim uygulandı. Söz konusu maddeye göre, suç tarihinde 12-15 yaş aralığında bulunan çocukların ceza sorumluluğu azaltılarak verilecek ceza indiriliyor; 15-18 yaş grubundaki çocuklar için de daha sınırlı bir indirim öngörülüyor.

Buna göre, suça sürüklenen çocuk 14 yaşındaki T. Y. Z'ye "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama" suçlarının üst hadlerinden toplamda 25 yıl, suça sürüklenen çocuk 17 yaşındaki B. S. Z'ye "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama" suçlarından toplam 32 yıl hapis cezası verildi.

"Adalet bir nebze olsun bizim için sağlandı"

Öte yandan, suça sürüklenen çocukların babaları Cemal Zeynal ile amca Ahmet Emir Zeynal'e ise "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama ile tehdit" suçlarından da toplam 28'er yıl hapis cezası verildi. Sanık Umut Kılınç ise "hakaret " suçundan para cezasına çarptırıldı. Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır ve Eyyüp Demir tüm suçlamalardan beraat etti. Ağabeyi Hakkı Can Çakır ise "basit yaralama" suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım, açıklama yaptı. Yıldırım, "Zeynal ailesindeki tüm sanıklar, Hakan'ı öldürmeden dolayı müebbet hapis cezası aldı. Burada yetişkin olan baba Cemal Zeynal ve amca Ahmet Zeynal toplamda müebbet yıl ve 28 yıl hapis cezası aldı. 14 yaşındaki çocuk suçu tamamen kabul etmişti, aslında tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Mahkeme buna itimat etmedi. Yine 14 ve 17 yaşındaki çocuk için de müebbet hapis cezası verdi ama TCK'nın 31'inci maddesinden dolayı indirim uyguladı yaş küçüklüğünden dolayı. Adalet bir nebze olsun bizim için sağlandı. Umarım bu karar İstinaf ve Yargıtay'dan geçerek kesinleşir. İçimiz bir nebze olsun soğudu. Ama bu adalet bizim için sağlanmadı. Hakan öldü ve geri gelmeyecek" dedi.

Baba Şahin Çakır da "Adalet yerini buldu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

