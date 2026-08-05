Hakan Fidan Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.