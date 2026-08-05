Hakan Fidan Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Hakan Fidan Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kudüs konulu toplantı için Safedi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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