Hakan Fidan Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kudüs konulu toplantı için Safedi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman ziyareti kapsamında Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısı kapsamında gittiği Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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