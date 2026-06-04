Hakan Fidan, Bangladeş'e İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Hakan Fidan, Bangladeş'e İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

04.06.2026 12:31
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Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş'te ikili ilişkileri güçlendirecek görüşmeler yapacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Bangladeş'e ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Fidan Bangladeş'te yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin ticaret, savunma sanayii, enerji, eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanlarında daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtecek. Görüşmelerde küresel meseleler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman'ın daveti üzerine Bangladeş'i ziyaret edecek. Fidan'ın Bangladeş'e yapacağı ilk ziyaret özelliğini taşıyan ziyaret kapsamında, Başbakan Tarique Rahman tarafından kabul edilmesi ve mevkidaşı Rahman ile bir araya gelmesi bekleniyor. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan ayrıca, 1 milyondan fazla Rohinga Müslümanının Myanmar'daki iç savaştan kaçarak sığındıkları Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde yer alan mülteci kamplarını ziyaret edecek. Burada TİKA, AFAD, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, kamplardaki mültecilere yönelik insani yardım faaliyetlerini yerinde inceleyecek olan Fidan, Türkiye Sahra Hastanesi'ni de ziyaret edecek.

İKİLİ TİCARET HACMİNİN 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI İRADESİ YİNELENECEK

Fidan, Bangladeş temaslarında Bakan Rahman'a BM 81. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmesinden ötürü tebriklerini iletecek. İki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yakalanan ivmenin, Bangladeş'te geçen Şubat ayında göreve başlayan yeni hükümetle de sürdürülmesinden duyulan memnuniyeti ifade edecek olan Fidan, olumlu mecrada ilerleyen ikili ilişkilerin ticaret, savunma sanayii, enerji, eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanlarında daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtecek. Fidan, 2025 yılında 1,35 milyar ABD Doları olarak ölçülen ikili ticaret hacminin 2 milyar ABD Doları'na çıkarılmasına yönelik iradeyi yineleyecek.

Türkiye'nin Rohinga meselesini küresel gündemin önde gelen maddelerinden biri olarak ele almaya devam etmekte kararlı olduğunu vurgulayacak olan Fidan, Türkiye'nin Rohinga krizinin başından bu yana sağlık, eğitim, barınma, gıda ve altyapı tesisi gibi alanlarda kapsamlı insani yardımlarda bulunduğunu ve bu yardımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini dile getirecek.

Fidan, Bangladeş'in sahip olduğu stratejik konum ve üstlendiği yapıcı rol ile Güney Asya'nın istikrarı, barışı ve güvenliği açısından stratejik önemi haiz bir ülke konumunda olduğuna dikkat çekecek. Fidan, başta Birlemiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 olmak üzere çok taraflı platformlarda Bangladeş ile yürütülen iş birliğine önem verildiğini belirtecek. Görüşmelerde Orta Doğu, İran ve Güney Asya'da yaşanan kritik gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Bakanlık yetkilisi, Rohinga Müslümanları için Türkiye tarafından sağlanan insani yardımların toplam değerinin toplam 80 milyon ABD Doları'nı aştığını kaydederek, "Bangladeş'te mülteci kamplarında bulunan 1 milyonu aşkın Rohinga için TİKA, AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen sağlık, barınma, eğitim ve altyapı gibi çeşitli alanlarda Türkiye'nin desteği sürmektedir" dedi.

Cox's Bazar'daki mülteci kampında, Türkiye tarafından 2018 yılında kurulmuş olan sahra hastanesinde sağlık hizmetleri sağlanmaya devam ettiğini bildiren Bakanlık yetkilisi, "Bahse konu sahra hastanesinde Bangladeş vatandaşları dahil, günde yaklaşık bin hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Hastanede 30'u Türk, 55'i yerel olmak üzere 85 personel görev yapmaktadır" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: ANKA

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