Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a Ziyarette Bulunacak

22.04.2026 13:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık'ta güvenlik, savunma ve ekonomik iş birliğini ele alacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Birleşik Krallık'a gidecek. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve diğer yetkililerle bir araya gelecek olan Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerini NATO ile yakın eşgüdüm içinde yürütmesinin önemine dikkat çekecek. Fidan temaslarında Orta Doğu'da kritik bir aşamaya gelinen müzakereler ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri de ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23-24 Nisan tarihlerinde Birleşik Krallık'a resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan, ziyaret kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper, Birleşik Krallık Parlamentosu üyeleri ve diğer yetkililerle görüşecek. Fidan'ın Londra ziyareti kapsamında ayrıca, Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte konuşması ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Fidan, Londra'daki görüşmelerinde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirecek ve mevcut iş birliği alanlarının daha da genişletilmesi ve ilişkilerin çok boyutlu biçimde derinleştirilmesine yönelik ortak çabaları ele alacak. Fidan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticarat hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin en kısa zamanda neticelenmesinin önemini vurgulayacak.

Süresiz oturum başvurularındaki gecikmelere dikkat çekilecek

Birleşik Krallık'ta yaşayan, sayıları yaklaşık 500 bin olan Türk toplumunun, iki ülke arasındaki beşeri, kültürel ve ekonomik bağları güçlendiren en önemli unsurlardan birini teşkil ettiğini dile getirecek olan Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının süresiz oturum başvurularında yaşanan gecikmelerin yarattığı mağduriyetlere dikkat çekerek, gerekli adımların ivedilikle atılması yönündeki beklentiyi aktaracak. Fidan, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü siyasi irade ve kararlılığın mevcut olduğunu belirtecek. Fidan, nükler enerji ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesine verilen önemi vurgulayacak.

İran-ABD müzakereleri gündemde olacak

AB'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerini NATO ile yakın eşgüdüm içinde yürütmesinin önemine dikkat çekecek olan Fidan, temaslarında, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda süren müzakereler ile Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeleri ele alacak. Fidan Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini yineleyecek. İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözüm perspektifini zayıflatmaya yönelik girişimleri karşısında, uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin zaruri olduğuna vurgu yapacak olan Fidan, Filistin'deki insani dram ve zulmün tüm uluslararası platformlarda gündemde tutulmasının önemine işaret edecek. Fidan, Suriye'nin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde, sahadaki çatışma ortamını besleyen dinamiklerin zayıflatılması ve uzun vadeli istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerin teşvik edilmesinin kritik önem taşıdığını dile getirecek.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Hakan Fidan, Birleşik Krallık'a Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
