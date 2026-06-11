Hakan Fidan, Bulgaristan'da - Son Dakika
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Hakan Fidan, Bulgaristan'da

11.06.2026 18:15
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Cumhurbaşkanı Yotova ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında bugün, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan, Bulgaristan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Onur Kadir Aktaş Onur Kadir Aktaş:
    masrafı ne kadar tutuyor böyle ziyaretlerin uçak otel protokol her şey para parada 0 0 Yanıtla
  • Miraç Google Miraç Google:
    aynı şeyi geçen sene de yapmıştı zaten bu tür ziyaretler her ay oluyo 0 0 Yanıtla
  • Senem Yalnız Senem Yalnız:
    yaw bu kadar da başlık atmaya gerek yoktu ya adam ziyarete gitti cumhuribaşkanla görüştü tamam güzel ama haberi bu kadar büyütmek lazım mı gereksiz yere heyecan yaratıyor insanda 0 0 Yanıtla
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