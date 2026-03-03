(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile Bakanlık'ta biraraya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Ankara'da kabul etti" denildi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan'dan EBRD Başkanı ile Görüşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?