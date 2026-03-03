Hakan Fidan'dan EBRD Başkanı ile Görüşme - Son Dakika
Hakan Fidan'dan EBRD Başkanı ile Görüşme

03.03.2026 18:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Bakanlık'ta ağırladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile Bakanlık'ta biraraya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Ankara'da kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA

Hakan Fidan'dan EBRD Başkanı ile Görüşme
