Hakan Fidan'dan Telefon Diplomasi

03.03.2026 15:47
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar, Yunanistan ve IKBY ile telefon görüşmeleri yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: ANKA

