Hakan Fidan Doha'da Hamas ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Hakan Fidan'ın Hamas siyasi büro üyeleriyle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldiği belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bakanımız Hakan Fidan Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü."
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