Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı'nı kabul etti

- Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'ı kabul etti
BAĞDAT - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.
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