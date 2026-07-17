(KİEV) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la Kiev'de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Kırım Tatarları'nın Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile Kiev'de görüştü." denildi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan Kiev'de Kırım Tatarları ile Görüştü - Son Dakika
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