Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti'ne Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti'ne Resmi Ziyarette Bulunacak

03.06.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti'nde ekonomik ve savunma iş birliklerini görüşecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın yapacağı temaslarda, Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari bağlarını daha da güçlendirmek için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Görüşmelerde savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyeli değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Kore Cumhuriyeti'ne gidiyor. Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Fidan, Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelecek ve Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansa katılacak.

Fidan gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye- Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradeyi vurgulayacak. Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağı olan Kore Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari bağların daha da güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımların ele alınacağı görüşmelerde Fidan, Türkiye ve Kore Cumhuriyeti'nin karşılıklı yatırımlarının derinleştirilmesi ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenerek kapsamlı hale getirilmesine yönelik iradeyi dile getirecek.

Bakan Fidan, Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imar süreçlerinde yürütülebilecek iş birlikleri ile Orta Asya ve Afrika'daki ortak proje imkanlarına değinecek. Nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklık ve yatırım imkanlarının değerlendirileceği görüşmelerde, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, çığır açan teknolojiler, biyo-teknoloji, yeni nesil batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısı gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilebilecek ortak girişimler ele alınacak.

Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı iş birliği örneğinden hareketle, savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendirecek olan Fidan İHA/SİHA sistemleri ile diğer muhtemel ortak projelere değinecek.

Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulayacak olan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, İran, Filistin, Suriye, Doğu Asya ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti'ne Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:55:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti'ne Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.