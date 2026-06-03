Hakan Fidan, Kore Cumhuriyeti'ne Resmi Ziyarette Bulunacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kore Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunacak. Fidan'ın yapacağı temaslarda, Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari bağlarını daha da güçlendirmek için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. Görüşmelerde savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyeli değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Kore Cumhuriyeti'ne gidiyor. Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Fidan, Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelecek ve Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansa katılacak.

Fidan gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye- Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik ortak iradeyi vurgulayacak. Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağı olan Kore Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari bağların daha da güçlendirilmesi için atılabilecek ortak adımların ele alınacağı görüşmelerde Fidan, Türkiye ve Kore Cumhuriyeti'nin karşılıklı yatırımlarının derinleştirilmesi ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenerek kapsamlı hale getirilmesine yönelik iradeyi dile getirecek.

Bakan Fidan, Ukrayna, Suriye ve Filistin'in yeniden imar süreçlerinde yürütülebilecek iş birlikleri ile Orta Asya ve Afrika'daki ortak proje imkanlarına değinecek. Nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirilebilecek ortaklık ve yatırım imkanlarının değerlendirileceği görüşmelerde, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, çığır açan teknolojiler, biyo-teknoloji, yeni nesil batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısı gibi stratejik sektörlerde gerçekleştirilebilecek ortak girişimler ele alınacak.

Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı iş birliği örneğinden hareketle, savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendirecek olan Fidan İHA/SİHA sistemleri ile diğer muhtemel ortak projelere değinecek.

Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki çok taraflı iş birliğinin önemini vurgulayacak olan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, İran, Filistin, Suriye, Doğu Asya ve diğer güncel bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunacak.