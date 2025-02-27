Hakan Fidan, Martin Griffiths ile Görüştü

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan BM İnsani İşlerden Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'i Ankara'da kabul etti." denildi.