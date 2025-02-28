Hakan Fidan, Mucunski ile Görüştü

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre, Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile İstanbul'da görüştü.