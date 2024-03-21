Hakan Tütüncü, Antalya\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Vanlılar Derneği üyeleri ve otobüsçülerle bir araya geldi.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde Vanlılar Derneği üyeleriyle buluştu.
Antalya'da 15 yıl boyunca kimseyi ayrıştırmadan hizmet yaptığını dile getiren Tütüncü, 7'den 77'ye herkese dokunan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi olarak da Antalya'da altın çağı başlatacaklarını belirten Tütüncü, kültür sanattan ulaşıma, kentleşmeden sosyal belediyeciliğe kadar birçok proje hazırladıklarını, 1 Nisan'dan itibaren tek tek hepsini gerçekleştireceklerini anlattı.
Daha sonra Tütüncü, seçim otobüsüyle Kepez ilçesinde vatandaşları selamladı. Çocuklara oyuncak dağıtan Tütüncü, Kepezlilerle sohbet etti.
Tütüncü, Antalya'daki otobüsçü esnafla da bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Tütüncü, şunları kaydetti:
"Şu anda taşıyanlar mutlu olmadığı için taşınanlar da mutlu değil. Görevim boyunca daima esnafın yanında oldum. İmkanlarım ölçüsünde talepleri yerine getirdim. Bundan sonra da bu şekilde hareket edeceğim. Taşıyanların ve taşınanların mutlu olduğu bir kent yapma sözü veriyorum. Ulaşım ile ilgili alanında uzman isimlerle detaylı çalışma yaptık. Sorunları biliyoruz, çözümleriyle geliyoruz."
Hakan Tütüncü, Kepez ilçesindeki bir düğün salonunda Memur-Sen Antalya Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar programına da katıldı.
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