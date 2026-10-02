Hakemler dosyasında çok sayıda görevli ve eski hakem ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakemler dosyasında çok sayıda görevli ve eski hakem ifade verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 'Hakemler dosyası' soruşturmasında çok sayıda görevli ve eski hakem ifade verdi. Hakemler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde müşteki ve tanık olarak dinlendi.

İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında çok sayıda görevli ve eski hakem, müşteki ve tanık olarak ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, düzenlenen operasyon öncesi ve sonrası çok sayıda görevli ve eski hakem, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde müşteki ve tanık olarak ifade verdi.

İfade veren bazı görevli hakemlerin isimleri şöyle:

"Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erdem Onur Uçarcı, Sarper Barış Saka, Murat Zirek, Kerem Ersoy, Oğuzhan Uğurlu, Zorbay Küçük, Mustafa İlker Coşkun, Gamze Durmuş Pakkan, Burak Pakkan, Mehmet Dilaver Ay, Burak Taşkınsoy, Ümit Öztürk, Emir Eray Eyisoy, Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Polat, Mert Güzenge, Taner Gizlenci, Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Hakan Ceylan, Burak Şeker, Burak Erdoğan, Mesut Arık, Abdulkadir Bitigen."

Yine müşteki ve tanık olarak eski hakemler Deniz Ateş Bitnel, Alparslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Süleyman Abay, Alper Ulusoy, Ali Tuna, Emre Altun da ifade verdi.

Soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüİstanbul Emniyet MüdürlüğüİstanbulGüncelSporSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı’ya iyi hal indirimi uygulandı Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı'ya iyi hal indirimi uygulandı
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
Christa Pike’ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 02:00:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Hakemler dosyasında çok sayıda görevli ve eski hakem ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei