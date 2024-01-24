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Hakim ve savcı yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Hakim ve savcı yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı için yapılan yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınavla ilk defa hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması hayata geçirilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda 14 numaralı sorunun iptal edildiği belirtildi.

Hakim ve savcı yardımcılığı yazılı sınav sonuçları açıklandı
24.01.2024 - 00:52,
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı için 23-24 Aralık'ta ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, hakim ve savcı yardımcılığı için yapılan yazılı sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu sınavla ilk defa hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasının hayata geçirileceğini belirten Bakan Tunç,  "Hakim ve savcı yardımcılığı için 23-24 Aralık'ta ÖSYM tarafından yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu sınavla ilk kez hakim savcı yardımcılığı uygulamasını hayata geçirmiş oluyoruz. Hakim savcı yardımcılarımızın, tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde daha nitelikli yetişmesini hedeflediğimiz bu uygulamanın adalet teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 14 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiğini ve adayların sınav sonuçlarına 23 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekleri belirtildi.

Kaynak: DHA
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