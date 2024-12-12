Hakkani'nin Cenazesi Gerda Serai'de Toprağa Verildi

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Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın intihar saldırısında hayatını kaybeden geçici hükümetin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani'nin cenazesi toprağa verildi.

Afgan basınına göre, Hakkani için memleketi Paktiya vilayetinin Gerda Serai ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bakan Vekili'nin yeğenleri ve Hakkani grubunun liderleri olan, Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakan Vekili görevini yürüten Siraceddin Hakkani ile kardeşi Enes Hakkani'nin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Abdul Kabir ve Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de katıldı.

Öte yandan, yerel medyada yer alan görüntülerde, Afganistan yönetiminin Lideri Molla Hibetullah Ahundzade ve Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund görülmedi.

İntihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi

Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani, dün öğleden sonra Bakanlık binasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlenmişti.

Hakkani, Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından öldürülen en üst düzey yönetici oldu.

Halilurrahman Hakkani kimdir?

58 yaşındaki Halilurrahman Hakkani, Afganistan'ın önemli siyasi oluşumlarından Hakkani grubunun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin kardeşi ve grubun şu anki lideri Siraceddin Hakkani'nin de amcası.

Hakkani, 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da meydana gelen yönetim değişikliği sonrası Afganistan geçici hükümeti Göç ve Geri Dönüşler Bakanlığına atandı.

Sürekli silahıyla gezdiği bilinen Hakkani'nin, Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinde önemli askeri ve siyasi rolü bulunuyor.

ABD tarafından, terör saldırılarından sorumlu tutulan Hakkani'nin bulunması için 5 milyon dolar ödül konulmuştu.