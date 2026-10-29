Hakkari Adliyesi mağdur çocukların güvenli ortamda ifade vermesini sağlıyor - Son Dakika
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Hakkari Adliyesi mağdur çocukların güvenli ortamda ifade vermesini sağlıyor

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Hakkari Başsavcılığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün mağdur ve tanıklara bilgilendirme, yönlendirme ve uzman desteği verdiğini bildirdi. Mağdur çocuklar Adli Görüşme Odalarında güvenli ortamda ifade edebiliyor; çocuk teslimi ve kişisel ilişki işlemleri ücretsiz.

Hakkari Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, çocukların ve mağdurların haklarının korunması ve adli süreçlerde desteklenmesi için hizmet veriyor.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, mağdur, tanık ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara bilgilendirme, yönlendirme ve uzman desteği sağlandığı belirtildi.

Adli Görüşme Odalarında mağdur çocukların kendilerini güvenli bir ortamda ifade edebilmelerine imkan tanındığı aktarılan açıklamada, boşanma ve velayet davalarında çocukların üstün yararının gözetilmesi amacıyla sosyal incelemeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, çocukların aile yapıları, sosyal çevreleri ve ihtiyaçlarının değerlendirilerek raporlar hazırlandığı, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemlerin ücretsiz yürütüldüğü ifade edildi.

Şiddet mağdurlarına da bilgilendirme ve yönlendirme desteği verildiği belirtilen açıklamada, kurumlar arası işbirliğiyle çocukların korunmasının, mağduriyetlerin azaltılmasının ve adli süreçlerde yeniden örselenmelerinin önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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