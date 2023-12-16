Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi\'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Hakkari Atatürk Anadolu Lisesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Lisede düzenlenen fuarda 36 öğrencinin hazırladığı 17 proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, projelerin sergilendiği stantları gezdi

Bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini ve teşvik edilmesini istediklerini belirten Yılmaz, "Bu bilim ortamlarında araştırmasını sunan evlatlarımız, üretebilmenin heyecanını, ürettiklerini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendilerinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşıyor. Böylece gelecekleri için önemli kazanımlar elde ediyorlar. Bilim adına atılan bu değerli adımda, emeği geçen danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim." diye konuştu.