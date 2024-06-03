Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış Görevden Uzaklaştırıldı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından yargılanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

03.06.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılanan ve hakkında halen devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, bu sabah Van'da gözaltına alınan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyım atanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit ettiği;  PKK bölücü terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu, kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı; PKK terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği" suçlarından dolayı yargılandığı ve ayrıca hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

"Hakkında devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı"

Açıklamada, Akış hakkında "Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve halen devam eden soruşturma olduğu" ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Mehmet Sıddık Akış Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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