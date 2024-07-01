Hakkari Belediyesi Meclis Üyelerinin Belediyeye Girişi Engellendi

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(HAKKARİ) - Kayyumla yönetilen Hakkari Belediyesi'nin DEM Partili Meclis üyelerinin, temmuz ayı gündem maddelerini belirlemek için geldikleri belediyeye girişleri polis tarafından engellendi.

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Sıddık Akış'ın yerine 3 Haziran günü İçişleri Bakanlığı'nca Vali Ali Çelik'in kayyum atandığı Hakkari Belediyesi'nin DEM Partili Belediye Meclis üyelerinin belediyeye girişleri polis tarafından engellendi. Temmuz ayı gündem maddelerini belirlemek için geldikleri aktaran Meclis üyelerine polis, "Biz şimdi sorduk, belediye meclisi toplanmayacakmış. İçeride özel ve kişisel fatura ödeme gibi işlemleriniz var ise geçebilirsiniz" dedi.

Bunun üzerine Meclis üyeleri, bu kez Hakkari Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile görüşme gerçekleştirmek istediklerini bildirdi. Polis, bu talebi de "Özel kalem şu an müsait değil. Görüşme durumununuz yok" diyerek reddetti.

Talepleri reddedilen Meclis üyeleri, meclis üyelerinin toplantı kararını engellemeye yönelik tutanak tuttu.