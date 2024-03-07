Hakkari Çukurca'da Öğretmenler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari Çukurca'da Öğretmenler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Hakkari Çukurca\'da Öğretmenler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası bilgi yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya birçok öğretmen katıldı ve dereceye giren öğretmenlere altın hediye edildi. Programa ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve protokol üyeleri de katıldı.

07.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğretmenler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında Hükümet Konağı'nda düzenlenen yarışmaya birçok öğretmen katıldı.

Bilgi yarışmasında dereceye giren Evin Soylu, Mizgin Yıldız ve Hafize Büşra Güzel'e altın hediye edildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Hakkari, Çukurca, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Çukurca'da Öğretmenler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:34 İsveç, resmen NATO’nun 32. üyesi oldu İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:01 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasının kapsamını genişletmeyi düşündüklerini açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasının kapsamını genişletmeyi düşündüklerini açıkladı
20:25 Nevşehir’de bir kişi alacak verecek kavgasında dayısını öldürdü Nevşehir'de bir kişi alacak verecek kavgasında dayısını öldürdü
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
16:38 İstanbul’da feci kaza Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı İstanbul'da feci kaza! Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 20:50:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari Çukurca'da Öğretmenler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement