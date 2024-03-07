Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğretmenler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında Hükümet Konağı'nda düzenlenen yarışmaya birçok öğretmen katıldı.
Bilgi yarışmasında dereceye giren Evin Soylu, Mizgin Yıldız ve Hafize Büşra Güzel'e altın hediye edildi.
Programa, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari Çukurca'da Öğretmenler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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