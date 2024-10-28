Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 29 Ekim Mesajı

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Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünlüsoy, mesajında, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinç ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin tarihinin en şanlı istiklal mücadelesini verip zaferini Cumhuriyet ile taçlandırdığını vurgulayan Ünlüsoy, şunları kaydetti:

"Bizlere düsen ise birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyet'imizi daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."