Hakkari'de 15 Temmuz Paneli: Demokratik Bilinç Vurgusu - Son Dakika
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Hakkari'de 15 Temmuz Paneli: Demokratik Bilinç Vurgusu

Hakkari\'de 15 Temmuz Paneli: Demokratik Bilinç Vurgusu
14.07.2026 17:22
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan: - "Eline güç geçiren herhangi bir kişinin hükümeti devirmeye, yönetimi ele geçirmeye, ülkeyi sonu belirsiz maceralara sürüklemeye ve toplumda kutuplaşmalara yol açacak girişimlerde bulunması hepimizi rahatsız eder"

Hakkari Üniversitesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında panel düzenlendi.

Rektörlük konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle demokrasinin ve meşru hükümetin hedef alındığını söyledi.

Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Taşyapan, "10., 50. ve 100. yıl dönümleri, bu tür hadiselerin anılmasında önemli zaman dilimleridir. Bu, hepimizin televizyonlardan canlı olarak izlediği ve bizzat yaşadığı bir olaydır. Tarihte kalmış bir olayı değil, bizzat yaşadığımız bir olayı anıyoruz. Bu anma törenleri, olayların unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla düzenlenmektedir." dedi.

Ülkenin darbelere, darbe girişimlerine, postmodern darbelere ve e-muhtıralara alışkın bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Taşyapan, şunları söyledi:

"Eline güç geçiren herhangi bir kişinin hükümeti devirmeye, yönetimi ele geçirmeye, ülkeyi sonu belirsiz maceralara sürüklemeye ve toplumda kutuplaşmalara yol açacak girişimlerde bulunması hepimizi rahatsız eder. Bu tür girişimler, geleceğimize yönelik sağlıklı planlar yapmamızı engellediği gibi uluslararası camiada ülkemize duyulan güveni, yatırım ortamını ve geleceğe ilişkin planlarımızı da olumsuz etkiler. Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı da zarar görür. Bunları geçmişte defalarca yaşadık."

15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep ise böyle günlerin unutulmaması gerektiğini belirterek hükümetin ve demokrasinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Gençcelep, "Bu tür saldırılar ve örgütlenmeler her zaman ortaya çıkabilir. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız, ülkemize ve yönetimimize sahip çıkmamız çok önemlidir. Yüksek lisanstan arkadaşım rahmetli Ramazan Konuş'un şahsında bütün şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Rabbim şehitlerimizin geride kalan ailelerine güç ve kuvvet nasip eylesin." diye konuştu.

Panelde Prof. Dr. İlknur Bilgen "15 Temmuz'u Kurumsal Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Değerlendirmek", Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Polat "15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye Ekonomisine Etkileri" ve Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan ise "Tarihsel Perspektiften 15 Temmuz'a Bakış" başlıklı sunumlarını yaptı.

Plaket takdimi ve şehitler için dua edilmesiyle sona eren panele, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Saim Gündoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, üniversitenin akademik ve idari personeliyle kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de 15 Temmuz Paneli: Demokratik Bilinç Vurgusu - Son Dakika

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